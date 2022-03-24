علاء فاروق يوضح تفاصيل افتتاح أكبر فرع للبنك الزراعي المصري في سيوة

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن النبك يستهدف خدمة أهالينا في جميع قرى ونجوع في كافة محافظات الجمهورية، لافتا أن الموظفين بفرع البنك بسيوة للمعاملات الإسلامية جميعهم من أهل سيوة وذلك لتقديم مزيد من الخدمات البنكية لأهالي سيوة خاصة في إطار دعم التنمية الزراعية بالواحة.

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك 50 ألف مواطن مصري يعيشون في سيوة يحتاجون لجميع الخدمات التي يقدمها البنك، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول إلى جميع المزارعين وطرح فرص الدعم المناسبة لهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، دعم وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة المرتبطة بالبيئة كالخياطة والتطريز وغيرها وتوفير المواد الخام والتدريب لهم والدعم المالي وفق التعاملات الإسلامية.