المستشار الألماني: الأوكرانيون يواجهون معاناة بائسة

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الأوكرانيين يواجهون في بلادهم "معاناة بائسة وتدمير" في ظل "وقت صعب" يمرون به.

وأضاف شولتس - في كلمة بالعاصمة البلجيكية بروسكل، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن روسيا "خالفت بشكل رئيس قيم نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية" بهجومها على أوكرانيا.

ودعا شولتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بالممرات الإنسانية.

وتابع شولتس: على الجنود الروس الانسحاب من أوكرانيا؛ من أجل التوصل لحل للصراع في أوكرانيا.

وأكد أن ألمانيا سوف ترفع من حجم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا والدول المجاورة لأكثر من 317 مليون يورو، داعياً الدول الأخرى إلى المساهمة في هذا الصدد قائلاً "نريد جهداً دولياً".

وأشار إلى أن "مجموعة السبع تعتقد أنه من الواجب الترحيب باللاجئين".

وقال شولتس إن الحرب الأوكرانية لها تداعيات واسعة على الأمن الغذائي العالمي، وأنه من الضروري "تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية".

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب الحرب تختلف عن سابقاتها في أنه كان منسقاً لها بشكل مسبق.

وكانت ألمانيا قد توجهت في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية الشهر الماضي إلى زيادة ميزانيتها العسكرية عما كانت عليه.