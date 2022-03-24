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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأتربي : 152 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18% |فيديو

محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس بنك مصر

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن رفع سعر الفائدة بالبنوك، قد جاء نتيجة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وكان لا بد من إتخاذ هذا الإجراء.

وأضاف الأتربي،  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على معدلات الاقتصاد.

وتابع  رئيس بنك مصر، إن حصيلة شهادات الـ 18%، وصلت إلى 152 مليار جنيه، مؤكدا أن الأجانب قد عادوا لشراء الأذون وبيدخلوا البورصة المصرية وهي بمثابة عودة الثقة".

وأشار محمد الأتربي أن العملات الأجنبية تخضع لسياسة العرض والطلب، مؤكدا أنه لا بد من الاعتماد على مواردنا وبنشجع التصدير ودعم الصناعة لأنها تعد الأساس لأى دولة".

وأكد رئيس بنك مصر، أن  السياحة ستعود بشكل قوي والأمور تسير بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن الأوضاع البنكية جيدة خلال الأيام الأخيرة.

واستكمل محمد الأتربي حديثه، وقال إن هناك مناقشات تجري الآن مع صندوق النقد الدولي.

 

مصطفى بكري البنك المركزي اقتصاد العملات الاجنبية البورصة المصرية

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