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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأمراض الشائعة عند الأطفال وأعراضها وكيفية الوقاية منها

الطفل
الطفل

نظرًا لأن أجسام الأطفال تبني مناعة ضد العدوى ، فإنهم عرضة للإصابة بالمرض خلال سنواتهم القليلة الأولى. على الرغم من صعوبة منع طفلك من الإصابة بالمرض إليك أكثر الامراض شيوعا وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

1. التهابات الجهاز التنفسي


تعد نزلات البرد وتورم اللوزتين والتهاب الحلق من أكثر التهابات الجهاز التنفسي شيوعًا لدى الأطفال و تهاجم الالتهابات الفيروسية والبكتيرية الجهاز التنفسي العلوي لطفلك.

 يمكن أن تساعد السوائل الدافئة طفلك على التعافي من التهاب الحلق. يمكنهم أيضًا الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة على فترات منتظمة. 

لا تعطي طفلك أي مضادات حيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق وسيتم حل معظم هذه المشكلات من تلقاء نفسها في غضون 5-10 أيام.

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2. آلام الأذن


 قد يصاب طفلك بألم وينتشر من الأذن  ومن المرجح أن يتأثر الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى خلال العامين الأول والثاني (تبلغ ذروتها بين الأشهر 6 إلى 18 شهرًا.

أما عن أبرز الأعراض ألم بالأذن  أو فرك أو شد بالأذن وصعوبة في النوم.

تعد أبرز العلاج  استشر الطبيب على الفور إذا لاحظت أعراضًا مثل ألم الأذن  وفقدان السمع.

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3. الإغماء


يمكن أن يتسبب الإجهاد البدني الشديد  أو الإجهاد العاطفي في إصابة طفلك بالإغماء. 

يمكن أن تحدث نوبة الإغماء أيضًا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم  أو عدم انتظام ضربات القلب أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء .

تعد أبرز الأعراض الدوار و غثيان و التعرق ، أو الشعور بالبرد بشكل مفاجئ و شحوب ، وسرعة ضربات القلب وعادة ما تستمر نوبة الإغماء بضع دقائق 


4. التهابات الجلد (الإكزيما)


غالبًا ما يعاني الأطفال من طفح الحفاضات والتهاب الجلد التأتبي (وتسمى أيضًا الإكزيما) والثآليل وحب الشباب .

سيحتاج الطبيب إلى وصف كريمات موضعية مضادة للفطريات لعلاج هذه الالتهابات.

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