عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات ليبية فرنسية لزيادة إنتاج النفط

صدى البلد

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، مع وفد من شركة توتال إينرجيز الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج النفطي في البلاد.

وناقش الاجتماع - الذي عُقد الخميس بقمر المؤسسة النفطية بطرابلس، بحسب قناة 218 الليبية، وحضره من جانب شركة توتال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورنيت فايفير، وعدد من مديري الإدارات - تطوير سبل التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المواضيع المهمة، أبرزها استئناف توتال لعمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج.

واستعرض الاجتماع نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة وخططها الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبرة توتال إينرجيز في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة شركة توتال في إدخال تقنيات الطاقات النظيفة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المعتدي على الطالب "محمود" بمدرسة بديرب نجم

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

ترشيحاتنا

بعد أيام من قرار رفع سعر الفائدة..تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الذهب

تبدأ من 85 ألف جنيه.. سعر ومواصفات هيونداي نيوأكسنت في سوق المستعمل

ألمانيا ترفض طلب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

5 أساطير عن إصابات الدماغ الرضّية

" صدى البلد " ينشر السلع المستثناة من قرار المركزى بفتح الاعتماد المستندى

تحدى الإعاقة بالبطولة|الطفل أكمل لـ صدى البلد:أمنيتي الوحيدة لقاء الرئيس السيسي|اِعرف قصته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

فيديو

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ