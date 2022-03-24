تحدى الإعاقة بالبطولة|الطفل أكمل لـ صدى البلد:أمنيتي الوحيدة لقاء الرئيس السيسي|اِعرف قصته

لم تكن الإعاقة يوما ما سببا لمنع أي إنسان من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه وأهدافه، وأن يصبح قدوة ومصدر إلهام للأخرين، فـ الإعاقة ورغم ما تركته في النفس من إحساس الحزن، إلا أنها قد تكون المحنة التي توصل صاحبها للمنحة، ومحفزا ودافعا قويا للشخص المعاق لتحقيق هدفه من الحياة والتغلب على ظروفه والتأكيد على أنه حين توجد الإرادة لا يستطع شيء كسرك أو إيقافك.

في هذا الصدد، تواصل "صدى البلد"، مع عائلة الطفل أكمل محمود متولي، ليروى كيف واجه ابن الـ 17 عاما إعاقته منذ الصغر حتى أصبح أحد أبطال مصر في ألعاب القوى "الجري"، وكان نص الحديث مع والد الطفل أكمل كالتالي :

كيف كانت بداياته وإعاقته؟

هو أكمل محمود متولي، من مواليد 20 نوفمبر عام 2005، عندما ولد كان يعاني شللا تاما في النصف الأيمن من جسده بداية من الرأس حتى القدم، ولم يكن لديه القدرة على الحركة أو الكلام في أول 3 سنوات من عمره، ولكن بعد سن الرابعة بدأ في الكلام والنطق.

كيف تصرفتم كعائلته في السنوات الأولى له؟

ذهبنا به أنا ووالدته إلى العديد من الأطباء، وأكثر الاستشارات كان أنه علينا مساعدته حتى يتحرك، وعندما كان عمره 12 سنة في عام 2017، فكرت والدته في أن يمارس أكمل إحدى الرياضات، فذهبت به إلى مركز شباب زينهم، وخضع للاختبارات، واختار أن يشارك في ألعاب القوى وأختار رياضة "العدو"، الجري 100 متر و 200 متر.

كيف كانت بداياته في رياضة الجري؟

كانت بداياته جيدة جدا، فقد حصل على أول ميدالية ذهبية بارالمبية في عام 2017، وحصل على ميدالية فضية 200 متر بارالمبية في نفس العام، ومع عام 2018، استمر في التدريبات، مع مركز شباب زينهم وحصل على أول الجمهورية في بطولة الـ 100 متر، وبطولة الجمهورية 400 متر، ولكن مدربه رفض وقتها أن يلعب في سباق 200 متر.

كيف واصل الطفل أكمل تحقيق النجاحات؟

انتقل أكمل إلى نادي المحاربين في الوفاء والأمل بمدينة نصر، وشارك معهم في بطولات 2018، و 2019، وحصل على أول الجمهورية في سباق 200 متر وسباق 100 متر.

هل يشارك الطفل أكمل في أنشطة أخرى غير ممارسة الرياضة؟

بالتأكيد، فقد اشترك في مؤسسة أولادنا للفنون، والتي تساعد الأطفال على تعلم الرسم والتصوير والفنون الشعبية، والغناء، وتنمية العديد من المواهب المختلفة بجانب الرياضة، واشترك في العديد من الملتقيات في أكثر من دولة في الفنون الشعبية، وقدم الرقصة الصعيدي، ونجح في تمثيل مصر ضمن 27 دولة في أول ملتقى بدار الأوبرا، ومثل مصر أيضا في الملتقي الثاني الذي أقيم بأسوان، وشارك برقصات شعبية، وشارك مع الفرقة الفلسطينية برقصة الدبكة.

أما على المستوى التعليمي هو الأن في الصف الثاني الإعدادي، لأنه تأخر سنتين عن فئته العمرية.

ماذا عن انضمامه لنادي الزمالك؟

انضم أكمل إلى نادي الزمالك أواخر عام 2019، وشارك في 3 بطولات جمهورية خلال مواسم 2019 / 2020، و 2021 / 2021، و 2022، ونجح في الحصول على 8 ميداليات ذهبية، في بطولات الجمهورية التي ينظمها اتحاد الشلل الدماغي واللجنة البارالمبية، ولعب أكمل 3 سنوات في نادي الزمالك، كانت آخر الميداليات التي حصل عليها في 19 يونيو عام 2021، وفي شهر سبتمبر الماضي في بطولة الجمهورية للشل.

ما التكريمات التي حصل عليها أكمل؟

تم تكريم الطفل أكمل من محافظة القاهرة، وتم تكريمه أيضا من المنطقة التي نسكن بها في المعادي الجديدة، بحي البساتين.

ما الذي يتمناه أكمل؟

أجاب الطفل أكمل بنفسه على هذا السؤال خلال الحديث مع "صدى البلد"، قائلا “أتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

تكريمات حصل عليها الطفل أكمل

الطفل أكمل