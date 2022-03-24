بايدن : اختيار الجمهوريين لترامب لمنافستي في انتخابات الرئاسة المقبلة حظ سعيد لي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون محظوظا لو اختار الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمنافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، إن الولايات المتحدة سترد إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة الدمار الشامل، لكن الرد سيعتمد على الموقف.

وحسب ‘شبكة “سي إن إن”، قال بايدن “سنرد علي روسيا إذا استخدمت أسلحة كيمياوية، وستعتمد طبيعة الرد على طبيعة الاستخدام”.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع قادة الناتو في بروكسل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “إننا مصممون على مواصلة الجهود التي تم تحديدها خلال الاجتماع الطارئ للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا و البناء عليها”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم أكثر من ملياري دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أن أصبحت رئيسًا. تتدفق الأنظمة المضادة للطائرات والأنظمة المضادة للدروع والذخيرة وأسلحتنا إلى أوكرانيا أثناء حديثي”.

طرد روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يجب إخراج روسيا من مجموعة العشرين، لكن ذلك سيعتمد على مجمل الدول الأعضاء.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إن “القضية أثيرت اليوم وقد طرحت إمكانية إذا تعذر ذلك، وهي أنها يجب أن نسمح لأوكرانيا بحضور الاجتماعات أيضًا”.