الصين: مستعدون لأي فرصة للارتقاء بالتضامن والصداقة والتعاون مع العالم الإسلامي

التقى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانج يي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في إسلام أباد.

وقال وانج يي إن الحضور الأول لوزير الخارجية الصيني في جلسة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعكس التطور المستمر للعلاقات الثنائية وتعزيز الثقة المتبادلة.

وتعود العلاقة بين الصين والعالم الإسلامي إلى العصور القديمة، فلقد دعم الجانبان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لبعضهما البعض ، وتغلبوا على الصعوبات في مكافحة جائحة COVID-19 ، وسارا يدا بيد في عملية التنمية المعنية.

واكدت وزارة الخارجية الصينية وفقا لبيان لها، أن الصين مستعدة لاتخاذ وجودها في الدورة كفرصة للارتقاء بالتضامن والصداقة والتعاون بين الصين والعالم الإسلامي إلى آفاق جديدة.

ونيابة عن أكثر من 50 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، رحب طه بحضور الصين الجلسة، قائلا إن التبادلات بين العالم الإسلامي والصين تعود إلى العصور القديمة ، والدول الإسلامية تعتز بصداقتها مع الصين ، وحضور وزير الخارجية الصيني في المؤتمر. ستعزز الدورة العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

ويقدر العالم الإسلامي حقيقة أن الصين قد أخذت زمام المبادرة في تقديم المساعدة لمكافحة الوباء للدول الإسلامية ، وتقديم الدعم للدول الإسلامية الأقل نموا والبنك الإسلامي للتنمية ، والمساعدة في تدريب الآلاف من الطلاب الأجانب من الدول الإسلامية الأفريقية للمساعدة تعزز أفريقيا قدرتها على التنمية الذاتية. منظمة التعاون الإسلامي على استعداد لتعزيز المشاورات السياسية مع الصين ، وتوسيع قنوات التبادل ، وتعميق التبادلات والتعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة ، والتمويل ، والشؤون الشعبية والثقافية ، والحوار بين الحضارات ، وبالتالي تحقيق المزيد من الفوائد للشعبين.