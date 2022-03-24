نجمتي المفضلة.. أنغام: بحب فيروز جدا وتأثرت بها في الصغر

قالت الفنانة أنغام، إنها تحب المطربة فيروز وتعتبرها نجمتها المفضلة، وأنها كانت متأثرة بفيروز جدا أثناء طفولتها وتعتبرها نجمتها المفضلة ".



وأضافت أنغام في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" أول حفلة لي في حياتي كـ مطربة محترفة كنت أبلغ من العمر 17 سنة ".

وتابعت أنغام :" لما اكون واقفة على المسرح مش بشوف حد من الجمهور مطلقا واكون مركزة في الغناء ".



وأكملت انغام :" فيروز لديها حضور كبير وصوتها غير عادي والفرقة الموسيقية الخاصة بها مبدعة ، وكنت احب مشاهدة حفلاتها الغنائية ".