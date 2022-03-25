السيسي: لا مشكلة في توفير السلع.. بكري: أي متآمر على مصر خائن

تناولت برامج التوك شو خلال السعات القليلة الماضية عدد من القضايا والأخبار العاجلة التي تهم أكبر عدد من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: لا توجد مشكلة في توفير السلع للمواطنين.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك أزمة كبيرة في العالم لها تأثيرات كبيرة على كل الدول وليس مصر فقط، سواء في الطاقة أو في سلاسل الإمداد والأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة له أثناء تفقد مقر أكاديمية الشرطة: "إحنا معندناش أي مشكلة، ونتمنى أن تنتهي الأزمة سريعا".

بكري منفعلا: أي متآمر على مصر خائن.. والسيسي رئيس مخلص|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رجال القوات المسلحة والشرطة، هم من دافعوا عن الشعب المصري، مؤكدا أنه بفضل جهودهم أصبحنا نتمتع بالأمن والاستقرار، ليعلق “غيرنا يتمنى الأمن والاستقرار اللي عندنا”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يتمتع بحكمة وإدراك المخاطر يمكن أن تتم لو تم اتخاذ قرار خطأ، مؤكدا أن الرئيس مخلص، وهو مواطن مصري همه البلد".

فتاة تفاجئ السيسي بقصيدة.. والرئيس يصفق لها..فيديو

قامت فتاة بإلقاء قصيدة للرئيس السيسي، قائلة “مصر بلدي بفتخر بترابها أوي وإن كان بيني وبينها نار هدوس وأعدي، وهييجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي واتحدى بيهلا الدنيا وأنا أد التحدي”.

ليقوم الرئيس السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، بالتصفيق لها ويقول لها “قصيدة جميلة”

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة:" درجات الحرارة مازالت مستمرة في الإنخفاض رغم دخولنا فصل الربيع".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" أبشر المواطنين بانتهاء الموجة الباردة يوم الجمعة بدرجات حرارة 18 درجة وتبدا تدريجيا في الارتفاع.

تخفيضات تصل إلى 30% في معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية..تفاصيل

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ؛ إن إفتتاح معارض أهلا رمضان بتخفيضات مختلفة هذا العام بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين و نيفين ووزير التجارة والصناعة ورئيس إتحاد الغرف التجارية ومحافظ القاهرة وتم دفع أكثر من 1300 مجمع إستهلاكي يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي ؛ لكي نقضي على إحتكار السلع أو إخفائها .

متحدث الري: السيول أصبحت أكثر تطرفا في مصر

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مشاركة الوزارة في مؤتمر المياه الدولي، قائلاً: "هناك منتديات عديدة معينة بقطاع المياه، والوزارة حريصة على المشاركة في هذه المنتديات، في إطار استعراض التحديات المائية الموجودة في كل دول العالم، وتقديم التجارب الناجحة في التعامل مع التحديات المائية".

وتابع "غانم"، خلال مداخلة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التغيرات المناخية أصبحت أكثر تطرفًا، وهذا الأمر ظهر في مصر والكثير من الدول العالم، مشيرًا إلى أن السيول أصبحت أكثر تطرفًا في مصر، خلاف ارتفاع منسوب البحر وتأثيره على السواحل الشمالية.

أنغام: شادية أعطتني سلسلة مكتوب عليها الله هدية لـ عيد ميلادي ..فيديو

قالت الفنانة أنغام، إنها تحب السهر بشكل كبير في حياتها، مضيفة :" الفنانة شادية حضرت عيد ميلادي عندما كنت صغيرة في منزلنا ".

وأضافت أنغام في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" الفنانة شادية اعطتني هدية عبارة عن سلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله".

محافظ كفر الشيخ: سنضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بـ"قوت" المواطنين

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن السلع في معارض أهلا رمضان المنتشرة في كفر الشيخ والجمهورية بشكل عام لا تقتصر على السلع التموينية فقط، وإنما يوحد بها لحوم ودواجن ومنتجات الياميش والتمور والألبان والجبن وغيرها، موضحا إن كل أجهزة الدولة تتشارك في إنشاء وعمل حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يوجد منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع التموينية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، موضحا أنه تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بالتعاون مع الغرفة التجارية والمنطقة الشمالية العسكرية، وبنسبة تخفيضات تتراوح بين 15 و25%.

نادية رشاد: تكريمي من الرئيس السيسي لحظة كنت أتمنى الزمن يقف عندها|فيديو

أعربت الفنانة نادية رشاد، عن سعادتها البالغة، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، قائلة: "كان يوم فريد في حياتي وكنت أتمنى الزمن يقف عندها، وإحساسي بالتكريم من أعلى جهة في البلد لا يوصف"، مشيدة بما يقدمه الرئيس السيسي للمرأة المصرية.

وقالت “رشاد”، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس، إن ظروفها الصحية منعتها من استكمال مشوارها الفني والعمل بالتمثيل، مضيفة: "بعد توقفي عن التمثيل حاولت العودة للكتابة، ولكن تلك العودة تأثرت بعدد من العوامل مثل ظروف كورونا.

بايدن: تخصيص 2 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص 2 مليار دولار إضافية لمساعدة اوكرانيا، حسبما افادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .

وأضاف جو بايدن :" سوف نعزز وجودنا العسكري في شرق أوروبا لمواجهة تهديدات روسيا ، وأمريكا ستواصل فرض العقوبات على روسيا ".