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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأةوالصحة..ظهور سلالات أخطر من أوميكرون.. أعراض وأسباب السل..وأكلات سهلة وغير مكلفة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

توقع ظهور سلالات جديدة خطيرة من فيروس كورونا بعد أوميكرون

 

 حذر أحد كبار الخبراء في العالم من أن هناك "فرصة كبيرة" لظهور سلالة Covid أسوأ من Omicron في المستقبل القريب.

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، السير كريس ويتي ، إن العالم سيشهد على الأرجح تقلبات موسمية في تفشي مرض كوفيد  بالإضافة إلى احتمال انتشار سلالات أكثر فتكًا  في العامين المقبلين.

 

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

 

تحتار العديد من السيدات في تحضير أكلات للغداء بشكل يومي، وفي كثير من الأحيان تحتاج الأمهات إلى تحضير أكلات غير مكلفة وبسيطة وسهلة التحضير بسبب ضيق الوقت.

أكلات رخيصة جدا سريعة وغير مكلفة

 

اليوم العالمي لمرض السل.. ما هو وأسبابه وأعراضه 

 

يعاني ما يقرب من ملياري شخص في العالم من مرض السل.. إليك معلومات لا تعرفها عنه فى يومه العالمي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:  يعد السل السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة وثاني سبب رئيسي للوفاة بين الأمراض المعدية. 

ما هو مرض السل و أسبابه؟ 

حتى وقت قريب ، كان السل  مرضًا مخيفًا يؤدي إلى الوفاة و نادرا ما كانت العدوى قابلة للشفاء وهناك عقاقير فعالة يمكن أن تساعد في علاج المرض، وعند تناولها نادرًا ما يكون مرض السل معديًا. 

فيروس كورونا صدى البلد نشرة المرأة المرأة والصحة مجالي المرأة والصحة نشر موقع صدى البلد

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