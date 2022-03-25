شريف الديواني: الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لعمقها الأفريقي.. فيديو

أجهزة الآيفون الأمريكية مصنعة في الصين بإستثمارات أمريكية

قال الدكتور شريف الديواني المدير الإقليمي لمنتدى دافوس الإقتصادي بـ الشرق الأوسط ؛ إن الفرص الإستثمارية الواعده دائما في مصر ؛ والأولوية للإستثمار الأجنبي المباشر وذلك لارتباطنا باﻷسواق العالمية وذلك يؤدي لتدفق العملات المختلفة وتشجيع للتصدير.

أضاف الديواني في مداخلة هاتفية على قناة " إي تي سي" في برنامج" مصر جديدة "؛ أن الإستثمار الأجنبي يزيد من التطور التكنولوجي مع خلق العديد من الوظائف وإستفادة سلاسل الإمداد المحلية مما يؤدي لنمو اقتصادي .

أوضح المدير الإقليمي لمنتدى دافوس الإقتصادي بالشرق الأوسط ؛ أن مصطلح الغزو الإقتصادي ليس له معنى ؛ لأن العولمة أثبتت جدواها بدون شك ؛ وأدت إلى تدفق الأموال مع زيادة في رؤوس الأموال؛ وعلى سبيل المثال دولة فيتنام النمو الإقتصادي بها يرجع إلى الإستثمار الأجنبي .

أجهزة الآيفون الأمريكية مصنعة في الصين بإستثمارات أمريكية

أشار الديواني إلى أن أجهزة الآيفون الأمريكية مصنعة في الصين بإستثمارات أمريكية ؛ مضيفا أن أكبر دولة لديها رصيد من الدولار في العالم هي الصين أكثر من 17 تريليون دولار ؛ مشيرا إلى أن لابد من متابعة القطاعات سريعة النمو ونستهدف الإستثمار فيها ؛ مثل المواد الغذائية وصناعة الملابس الجاهزة ؛ ويتوفر في مصر العمق الإفريقي ولذلك لابد من إجتذاب رؤوس الأموال .