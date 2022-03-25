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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كان متفوقا دراسيا.. والدة الراحل محمد عبدالوهاب: كنت بعاقبه بسبب لعبه الكرة.. فيديو

نجاة إسماعيل علي
نجاة إسماعيل علي

استضاف الإعلامي شريف عامر، في حلقة اليوم من برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، احتفالا بأعياد المرأة والأم المثالية، عدد من الأمهات المثاليات بعد التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقالت نجاة إسماعيل علي، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب،: "كنت بعاقب محمد ابني بسبب لعبه الكرة كتير لكنه كان متفوقًا دراسيًا".

 

وأضافت: "بفتكر لمحمد ابن كل حاجه حلوه لأن كل معاملاته مع الجميع كانت بأدب وكان متدين ومحب للناس ولأخوته".

 

وأشارت: "كان شاطر وشقي وهو صغير، وكان يترك كل شيء من أجل الكرة، وكان مدمن كرة لكنه كان يتعاقب كثيرا بسبب الكرة".
 

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