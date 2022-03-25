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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يتفقد ملاعب بطولة العالم للاسكواش

صدى البلد

استكمل وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية زيارته التفقدية الى مصر للتأكد من جاهزيتها لإستضافة بطولة العالم للاسكواش للجامعات لليوم الثاني على التوالي.

وقد بدأ الوفد الذي يتكون من زينا ولدريدجي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش وكلا من خوان كارلوس واليخاندرو جويرا مندوبا الاتحاد الدولي بعمل جولة سياحية في منطقة الاهرامات صباح اليوم واستمتعوا بزيارة اهم الآثار التاريخية في العالم، ثم قاموا بزيارة نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر لمشاهدة مجمع الاسكواش بالنادي وعقدوا اجتماعا مع الدكتور تامر العناني المدير التنفيذي للنادي الذي اجاب على كل استفساراتهم وقام بعمل شرح توضيحي لكل الملاعب والخدمات الموجودة بالنادي.

وتوجه الوفد الذي رافقه الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور مصطفي بيومي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، بعدها إلي جامعة نيو جيزة لتفقد ملاعب الجامعة التي ستقام عليها البطولة حيث كان في إستقابلهم الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة الذي تبادل معهم الدروع التذكارية بعدما عقد معهم اجتماعا لاطلاعهم على خطة الجامعة لتنظيم واستضافة البطولة.

وختم الوفد جولته بتفقد فنادق الإقامة التي ستستضيف بعثات الدول المشاركة وفنادق إقامة مندوبي الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للإسكواش. ي

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