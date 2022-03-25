حمادة صدقي يحذر: لو تركنا المساحات لمنتخب السنغال هيبهدلنا ويتعبنا.. فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الكابتن حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، والكابتن علاء ميهوب، نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

وقال "حمادة صدقي"،: "الشكل الهجومي لمنتخبنا كان مصدر قلق لجميع المصريين في بطولة الأمم الإفريقية" لافتا: "السنغال منتخب قوي ومنظم ويضم مجموعة من أبرز المحترفين".

وأضاف: "لم نؤدي بالشكل الهجومي المطلوب في بطولة أمم أفريقيا الماضية"، مردفا: "التحولات الهجومية لم تكن على مستوى حصد البطولات".

وأشار: "منتخب السنغال يمتاز بلاعبيبن جيدين وأطراف بسرعات عالية"، متابعا: "لو تركنا المساحات لمنتخب السنغال هيبهدلنا وهيتعبنا".

