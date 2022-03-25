علاء ميهوب: الجهور سيعلب دورا مؤثرا في مباراة منتخبنا أمام السنغال.. فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الكابتن حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، والكابتن علاء ميهوب، نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

وقال "علاء ميهوب"،: "لا أتوقع حسم بطاقة التأهل للمونديال لمنتخبنا في مباراة الغد"، متابعا: "الأمر يتوقف على حال اللاعبين في المباراتين".

وأضاف: "أنصح اللاعبين بالتركيز وأن يكون ثلاثي الهجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد في فورمتهم الطبيعية".



وأشار: "الجهور سيعلب دورا مؤثرا في مباراة منتخبنا أمام السنغال وبث الروح في لاعبي المنتخب"، مؤكدا: "المصريين يفهمون في الكرة ويعشقون اللعبة الحلوة".

