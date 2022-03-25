على درويش: جهزنا استاد القاهرة ليكون "فسحة" للجماهير ونتمنى الالتزام من الجميع

كشف على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد بات تحفة معمارية بعد قرار الدولة برفع كفاءته قبل 3 سنوات موضحا أن الأمانة تقتضي الحفاظ على هذه التحفة.

وأضاف درويش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "غدا سيتزين الاستاد لمباراة مصر والسنغال، ونتمنى أن يلعب اللاعبون بنفس الروح التي لعبوا بها في بطولة الأمم الأفريقية".

وواصل درويش: "جهزنا الاستاد ليكون فسحة للجماهير، سيتم الدخول بداية من الساعة 2 ظهرا، وتم توفير كل ما يلزم الجماهير من مأكولات ومشروبات، وهناك مستوى عالي من النظافة داخل الاستاد، حتى يستمتع الناس بتواجدهم في العرس المنتظر".

ووجه درويش رسالته للجماهير قائلا: "استمتعوا وحافظوا على الملعب، اهتموا بالملعب وحافظوا على المال العام، نريد احتفالات صاخبة لكن دون أن نؤذي ممتلكات الاستاد حيث تم اختبار جميع الكراسي قبل تركيبها لتحمل كافة الضغوط".

وأتم تصريحاته: "الاستاد بصورته الحالية هو مجهود كافة مؤسسات الدولة، ووفرنا كافة سبل الراحة للجماهير في مباراة الغد".