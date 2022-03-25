محافظ القاهرة: المرأة المصرية فى مدن بديل العشوائيات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن المرأة المصرية بالمدن التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات أدركت بوعيها الاهتمام الذى توليه الدولة لها فكان عطائها كبيرًا ومتميزًا مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهذه المناطق .



وتابع محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أن نموذج المرأة المصرية فى تلك المناطق نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والتكيف معه ، كما أصبحت عنصر فاعل متجاوب مع المجتمع ومضيفًا إليه.

ونوه الى أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم حيث حرصت الدولة على الاهتمام بالمكان بتوفير مساكن آمنة والإنسان بتوفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار له.

