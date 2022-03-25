الجيش الأوكراني: إحباط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، مساء أمس الخميس، أنه أحبط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه نفذ عملية إنزال لـ130 جنديا ودفع بـ9 دبابات شرق البلاد خلال يوم واحد.

من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها صدت محاولة تقدم روسية في محيط كييف.

بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية بالسيطرة على مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف، مؤكدة قصف 60 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، إضافة إلى تدمير 257 طائرة مسيرة، وأكثر من 200 نظام صاروخي أوكراني منذ بدء العملية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "اكتشفنا أدلة تثبت تورط أميركا في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.. ولدينا أدلة تثبت أن أميركا كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا".

وقالت إن تمويل واشنطن للنشاطات البيولوجية في أوكرانيا مرتبط بصندوق نجل بايدن، مضيفة بالقول: صندوق استثماري يقوده "هانتر بايدن" يمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وميدانيا، قُتل 4 أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، وأُصيب 6 بجروح جرّاء قصف روسي ليلي في شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن حاكم منطقة لوجانسك، الخميس، متهمًا القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة.