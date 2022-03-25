عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: إحباط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الأوكراني، مساء أمس الخميس، أنه أحبط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه نفذ عملية إنزال لـ130 جنديا ودفع بـ9 دبابات شرق البلاد خلال يوم واحد.

من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها صدت محاولة تقدم روسية في محيط كييف.

أوكرانيا: روسيا تحتجز 400 ألف مدني كرهائن

مفاجأة صادمة .. اعتماد الروبل الروسي عملة التداول بـ جنوب أوكرانيا

بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية بالسيطرة على مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف، مؤكدة قصف 60 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، إضافة إلى تدمير 257 طائرة مسيرة، وأكثر من 200 نظام صاروخي أوكراني منذ بدء العملية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "اكتشفنا أدلة تثبت تورط أميركا في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.. ولدينا أدلة تثبت أن أميركا كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا".

وقالت إن تمويل واشنطن للنشاطات البيولوجية في أوكرانيا مرتبط بصندوق نجل بايدن، مضيفة بالقول: صندوق استثماري يقوده "هانتر بايدن" يمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وميدانيا، قُتل 4 أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، وأُصيب 6 بجروح جرّاء قصف روسي ليلي في شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن حاكم منطقة لوجانسك، الخميس، متهمًا القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة.

 

واشنطن الدفاع الروسية أوكرانيا القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية روسيا محيط كييف الدفاع الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

بعد أيام من قرار رفع سعر الفائدة..تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الذهب

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: روسيا تحتجز 400 ألف مدني كرهائن

مفاجأة صادمة .. اعتماد الروبل الروسي عملة التداول بـ جنوب أوكرانيا

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني: إحباط 5 هجمات منفصلة شنتها القوات الروسية شرق البلاد

من أجل رحلة القمر.. ناسا تبحث عن بائع لـ مركبة فضائية جديدة

الحاج ضيوف: أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول.. وحسام حسن قدوتي

دعاء ليلة الجمعة لقضاء الحاجة .. تهتز له السماء في جوف الليل

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

عبد الستار صبري يطالب بإشراك لاعب الزمالك أمام السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ