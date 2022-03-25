عضو مجلس الشيوخ: الأزمة الحالية عالمية والحكومة توفر السلع للمواطن

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنه الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس مجلس الشيوخ، أن الأزمة الروسية الاوكرانيه اقوى تأثير على الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع أسعار البترول والطاقة وارتفاع اسعار الشحن .

وأوضح النائب أحمد سمير، خلال لقاءه ببرنامج "كلمة السر "المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي خالد ميري، أن تقليل قيمة الحنية أمام الدولار هو عنصر جاذب الاستثمار والمستثمرين بشكل كبير والبورصة انتعشت بعد القرارات المشجعه للاستثمار .

وأضاف أنه يجب على المواطن ان يعي بأن هذة الأزمة عالمية والحكومة توفر جميع السلع الاستراتيجية .