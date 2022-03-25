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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض ياميش رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنيا الرياضي

افتتاح معرض ياميش
افتتاح معرض ياميش رمضان والسلع الغذائية بنادي المنيا الرياضي

شهد نادي المنيا الرياضي إفتتاح معرض ياميش رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لأعضاء الجمعية العمومية، والذي تم خلاله توفير كميات كبيرة من كافة السلع بأسعار مميزة مقارنة بالأسواق الخارجية، وبالتعاون مع سلسلة أسواق وهايبر مصر.

وقام بافتتاح المعرض المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي ومصطفى فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علي بهاء ومحمود فتح الله عضوا مجلس الإدارة، ومحمد ناصر مدير وصاحب سلسلة هايبر مصر وأسواق مصر  وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على المعرض للشراء.

ومن المقرر أن يشهد المعرض خصم خاص 10 % على كافة منتجات ياميش رمضان والمكسرات خلال الثلاثة أيام المقبلة  الجمعة والسبت والأحد  بالإضافة إلى عروض أخرى سيتم الإعلان عنها أسبوعياً.

ويأتي المعرض في ضوء حرص مجلس الإدارة على المساندة الإجتماعية والتكاتف مع جميع أعضاء الجمعية العمومية وتوفير كافة الخدمات الممكنة لهم.

 

المنيا الرياض مصطفى فتحي مجلس إدارة السلع الغذائية نادي المنيا الاسواق ياميش رمضان مجلس إدارة النادي

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