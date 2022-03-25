الحضري يقدم للحراس روشتة إبطال الأسلحة الهجومية للسنغال

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC: "أعد عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني تقريرا فنيا بمساعدة محمود سليم وجيرارد مور محللي أداء الفراعنة، عن تعامل المنتخب السنغال مع الكرات العرضية وتكتيك تنفيذها حتى يبطل الحراس مفعولها في مباراة الفريقين غدا.



وتابع شبانة: "أكد الحضري للحراس محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي أن المنتخب السنغالي يعتمد على الكرات العرضية والكرات الثابتة بشكل كبير موضحا أن هناك عمل فني تم مع المدافعين لإيقاف خطورة هذه الأسلحة الهجومية، لكن كيفية تحرك حارس المرمى معها هو

أهم العوامل لإيقاف خطورة المنافس.

وواصل شبانة: "شدد الحضري على أن هذه التعليمات الفنية سارية على الحراس الثلاثة، وليس الحارس الأساسي فقط، لأن كل السيناريوهات مطروحة في المباراة، وقد يكون الحارس الثالث هو السد الأمين والمنيع، في وقت ما بالمباراة.