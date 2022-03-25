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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الخميس، إنه أعرب عن شكره لمصر خلال الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها للشعب الأوكراني.

وغرد الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "أطلعت الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات مواجهة الشعب الأوكراني للعدوان الروسي، وأعربت له عن شكري لدعم مصر لأوكرانيا. نحن بحاجة إلى استعادة السلام داخل الأراضي الأوكرانية".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن زيلينسكي أحاط الرئيس السيسي، بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي، شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني

زيلينسكي يشكر الرئيس السيسي على استمرار استضافة السائحين الأوكران بمصر

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، أكد كذلك متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.
 

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