الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

انتقد السنغالي الحاج ضيوف نجم ليفربول السابق، المدرب يورجن كلوب بسبب تقليله من قيمة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ضيوف عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن كلوب حقق نجاحات رائعة مع الريدز، لكنه لا يعلم سبب هجومه على الكان.

وأوضح أن كلوب يقلل من بطولة يلعب بها أبرز نجمين في فريقه، وهو أمر يدعو للدهشة.

وطالب ضيوف، أساطير الكرة الأفريقية والإعلام في القارة السمراء بالتوحد ضد محاولات التقليل من بطولات القارة.

وأشار إلى أن هناك نجوما أفارقة تعرضوا لظلم كبير في مسيرتهم بسبب هذه النظرة للقارة السمراء، مدللًا على ذلك بعدم حصول نجم كبير بقيمة دروجبا على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم رغم كل هذه النجاحات.

واختار ضيوف، الليبيري جورج ويا كأفضل لاعب في تاريخ أفريقيا، لأنه استطاع الحصول على الكرة الذهبية.

وأوضح أن الراحل برونو ميتسو الذي قاد أسود التيرانجا لأول مرة للتأهل للمونديال، لعب دورًا رائعًا في مسيرته الكروية، لكنه لا يستطيع عقد مقارنة بينه وبين أليو سيسيه مدرب السنغال الحالي.

وتوقع ضيوف، تعادل مصر مع السنغال في لقاء المنتخبين مساء الجمعة بستاد القاهرة، في ذهاب الدور الفاصل.

وراهن ضيوف، أحمد حسام ميدو، على وجبة عشاء، حال تحقق رهان الأخير بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1