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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إهداء خاص من حماقي لمنتخب السعودية لصعوده كأس العالم في موسم الرياض|فيديو

محمد حماقي
محمد حماقي

تألق محمد حماقي علي خشبة مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض، مرتديا ملابس "كاجوال" أنيقة مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبو" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على تهنئة الآلاف من الجمهور من مختلف الدول العربية ووجه تهنئة خاصة للشعب السعودي بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم وطالبهم بالدعاء للمنتخب المصرى في مباراتهم مع "السنغال".

و تخلل فقرة محمد حماقي كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذي يشاركه ختام أهم مهرجانات المملكة حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملي معاك" وأنه دعمه في بداية مشواره الفني.

والمعروف أن عمرو دياب سبق وصرح خلال احيائه لحفل زفاف محمد حماقي بأنه أخذ برأي حماقي عندما اختار أغنية "تملي معاك " ك"هيد" للألبوم وأشاد بذوقه واختياره حيث حقق الألبوم أعلى معدلات التوزيع في هذه الفترة. 

 وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين دون توقف تلبية لرغبات الجمهور الذي طالبه بتقديم المزيد من أغانيه المميزة  منها "عجبي" التي اطلقها مؤخرا بالتعاون مع الموزع الموسيقي توما الذي تواجد في الحفل وقام حماقي بتحيته والأغنية  من كلمات المبدع الراحل صلاح جاهين.

محمد حماقي موسم الرياض منتخب السعودية كأس العالم Arts Entertainment

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