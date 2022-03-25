أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات هاتف هونر X8 في السعودية.. وكارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث إصدارات سلسلة X خلال الأسبوعين الماضيين، حيث توفر هاتف Honor X8 في الصين كأول أسواقه مقابل سعر حوالي 191 دولار، والآن يتوفر الهاتف على مستوى العالم.



أعلنت شركة جوجل Google فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أن شراء المحتوى على Play Movies & TV لن يكون مدعوما في متجر تطبيقات أندرويد بلاي.



تقدم شركة شاومي، عروضا ترويجية خاصة لشهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية، تتضمن تخفيضات هائلة على بعض منتجاتها شملت أجهزة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي AIoT.



تعمل شركة جوجل Google، على إضافة بعض التغييرات لتطبيق الصور الخاص بها Google Photos، مما يسهل على العثور على الصور والألبومات عند البحث عنها.



اشتكي مالكو أجهزة آيفون عن وجود مشكلة بهواتفهم تؤدي إلى استنزاف مفرط للبطارية، وذلك بعدما أطلقت شركة آبل Apple، آخر تحديثات نظام التشغيل iOS 15.4، حيث ادعي أحد المستخدمين على موقع تويتر أن هناك مشكلة تواجه بطارية هاتفه ولم تعد تدوم كما كانت عليه قبل تنزيل تحديث iOS وتثبيته.