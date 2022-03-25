مصر تستضيف السنغال للثأر والقتال على حلم الوصول إلى كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب استاد القاهرة لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة والتي تجمع منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة، قبل مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب أولمبي، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتمثل المباراة فرصة للثأر، بالنسبة للفراعنة، بعدما تجرعوا مرارة الخسارة قبل شهر أمام السنغال، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، بركلات الترجيح.

أعطى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليمات صارمة إلى لاعبيه بضرورة تضييق المساحات على منتخب السنغال وحماية المرمى من خلال التنظيم الجيد داخل الملعب.

كما طالب لاعبيه بالصبر وعدم الاستعجال على تسجيل الهدف، خصوصا أن منتخب السنغال من المتوقع أن يحاول تصدير التوتر إلى منتخب مصر من خلال التأمين الدفاعي وهو ما يستلزم من اللاعبين الهدوء داخل الملعب وعدم التأثر بالضغوط الجماهيرية المتوقعة.

ويتوقع أن تملأ الجماهير المصرية مدرجات ستاد القاهرة ، بعد إعلان شركة تذكرتي نفاد جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء وكان عددها 60 ألف تذكرة تقريبًا.

حرص لاعبو المنتخب الكبار على رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمرو السولية، على عقد جلسات مكثفة مع زملائهم، من أجل تحفيزهم وحثهم على بذل أقصى جهد وتحقيق حلم الجماهير.

وستكون تذكرة التأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال، خير تعوض للجماهير عن خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بركلات الترجيح.

ويسعى الجيل الحالي للفراعنة، لتسجيل اسمه في التاريخ الذهبي، من خلال التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لأول مرة في تاريخ منتخب مصر.

وشدد محمد صلاح، على رفاقه بضرورة اللعب بروح قتالية عالية والتمسك بالأمل، مهما كانت النتيجة، حيث أن هناك مباراة أخرى في السنغال والمنتخب المصري قادر على التسجيل خلال هذا اللقاء أيضًا.

ويعول كيروش على عدد من اللاعبين المميزين خلال مواجهة السنغال، أبرزهم محمد صلاح، محمد النني، مصطفى محمد، محمد الشناوي، عمر مرموش، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي وعمرو السولية.

يفتقد منتخب مصر لجهود عدد من لاعبيه في مواجهة السنغال، على رأسهم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، الذي أصيب بتمزق في أوتار العضلة الضامة خلال مواجهة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب أكرم توفيق لاعب الأهلي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعنة في أمم أفريقيا.

وكذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز، الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن غياب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الذي اعتزل اللعب الدولي.

على الجانب الآخر، منتخب السنغال تحت قيادة آليو سيسيه، خاض معسكرًا في المغرب استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة وحضر إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة.

واختار المدير الفني لأسود التيرانجا، نفس قائمة المنتخب في أمم أفريقيا باستثناء 3 تعديلات، باستدعاء أليون بادارا فاتي، بينجورو كامارا حارسي المرمى، بدلا من سيني ديانج حارس كوينز بارك رينجرز، الذي تعرض للإصابة بجانب ألفريد جوميز لاعب تورينو الإيطالي.

كما استدعى سيسيه، يوسف سابالي لاعب ريال بيتيس الإسباني لهذه المباراة المصيرية.

ويملك سيسيه بين يديه كتيبة من المحترفين المميزين، يتقدمهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، وكاليدو كوليبالي صخرة دفاع نابولي الإيطالي، والحارس المتألق إدوارد ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي.