عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يزور مدينة بولندية على حدود أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى بولندا، حيث يقترب من حدود أوكرانيا بمقدار كيلومترات قليلة، وذلك بعد شهر من الهجوم الروسي عليها.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيزور اليوم الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة التقدم الروسي في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا.

بايدن: لم أهدد الرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لـ روسيا

بايدن: يجب إخراج روسيا من مجموعة العشرين

وسيطّلع بايدن على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا، وسيلتقي أيضًا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء الى أوروبا حيث سيسعى لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة العقوبات على روسيا التي تحاول، تغيير موازين القوى في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

وصرح مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى بروكسل، قائلا: "ما نود سماعه (من جانب حلفاء واشنطن) هو أن هذا الحزم المشترك الذي شهدناه خلال الشهر الفائت سيستمر ما دام ذلك ضروريا".

وخلال شهر كامل من النزاع، ما زالت القوات الروسية تطوق المدينة الساحلية الكبرى الاستراتيجية ماريوبول في الجنوب، فيما تتواصل المعارك الكثيفة في عدة مدن.

واشنطن روسيا البيت الأبيض أوكرانيا بايدن الرئيس الأمريكي الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس جو بايدن حلف شمال الأطلسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب الباردة الهجوم الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

موضوعات متعلقة

بايدن: لم أهدد الرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لـ روسيا

بايدن: يجب إخراج روسيا من مجموعة العشرين

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات هاتف هونر X8 في السعودية.. وكارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4

صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ أوبل كروس لاند 2022 .. صور

صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر والسنغال.. من يوقف ماني؟

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25 مارس 2022

هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة .. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ