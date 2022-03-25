بايدن يزور مدينة بولندية على حدود أوكرانيا

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى بولندا، حيث يقترب من حدود أوكرانيا بمقدار كيلومترات قليلة، وذلك بعد شهر من الهجوم الروسي عليها.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيزور اليوم الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة التقدم الروسي في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا.

وسيطّلع بايدن على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا، وسيلتقي أيضًا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء الى أوروبا حيث سيسعى لتعزيز وحدة الغربيين وزيادة العقوبات على روسيا التي تحاول، تغيير موازين القوى في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

وصرح مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى بروكسل، قائلا: "ما نود سماعه (من جانب حلفاء واشنطن) هو أن هذا الحزم المشترك الذي شهدناه خلال الشهر الفائت سيستمر ما دام ذلك ضروريا".

وخلال شهر كامل من النزاع، ما زالت القوات الروسية تطوق المدينة الساحلية الكبرى الاستراتيجية ماريوبول في الجنوب، فيما تتواصل المعارك الكثيفة في عدة مدن.