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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نظام غذائي بسيط لخفض الكوليسترول وعلامات سرطان المبيض

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

نظام غذائي بسيط لخفض الكوليسترول

الكوليسترول (مادة شمعية تبدأ في تغطية الشرايين ومسارات الجسم) يحتاجه الجسم بشدة لأن الخلايا والأغشية والأعصاب تتكون منه. ولكن في كثير من الحالات يمكن أن ينقلب ، مما يؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل أخرى.

 ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروتين؟

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا العظام والعضلات والغضاريف والجلد والحفاظ عليها. 

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده ؛ لذلك ، يجب على المرء الحصول عليها من خلال نظامهم الغذائي. هذه الأحماض الأمينية ضرورية لنمو وإصلاح الأنسجة .

علامات سرطان المبيض.. لا تتجاهليها أبدا

تظهر المشكلات الصحية دائمًا بعلامات تحذيرية في حالة سرطان المبيض  ، هناك بعض " العلامات والأعراض الدقيقة " 

يبدأ سرطان المبيض في الأعضاء الأنثوية التي تنتج البويضات المعروفة باسم المبايض.

هذا النوع من السرطان هو الثالث بين النساء في الهند ، مع 46000 حالة جديدة كل عام.

"يشكل التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان جزءًا مهمًا من التقييم".

 

طرق لمساعدة طفل خجول على تكوين صداقات

يقع الأطفال الخجولون في دائرة مفرغة تمنعهم من التواصل مع الأطفال الآخرين

لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في الأوساط الاجتماعية ، فإنهم يتجنبون التفاعل مع الأطفال الآخرين من حولهم.
وبالتالي ، فإنهم يتدربون بشكل أقل على التحدث واللعب مع الأطفال الآخرين، مما يجعل من الصعب عليهم تطوير مهارات اجتماعية بسيطة.

 

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