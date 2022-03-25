نشرة المرأة والصحة.. نظام غذائي بسيط لخفض الكوليسترول وعلامات سرطان المبيض

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

الكوليسترول (مادة شمعية تبدأ في تغطية الشرايين ومسارات الجسم) يحتاجه الجسم بشدة لأن الخلايا والأغشية والأعصاب تتكون منه. ولكن في كثير من الحالات يمكن أن ينقلب ، مما يؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل أخرى.

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا العظام والعضلات والغضاريف والجلد والحفاظ عليها.

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده ؛ لذلك ، يجب على المرء الحصول عليها من خلال نظامهم الغذائي. هذه الأحماض الأمينية ضرورية لنمو وإصلاح الأنسجة .

تظهر المشكلات الصحية دائمًا بعلامات تحذيرية في حالة سرطان المبيض ، هناك بعض " العلامات والأعراض الدقيقة "

يبدأ سرطان المبيض في الأعضاء الأنثوية التي تنتج البويضات المعروفة باسم المبايض.

هذا النوع من السرطان هو الثالث بين النساء في الهند ، مع 46000 حالة جديدة كل عام.

"يشكل التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان جزءًا مهمًا من التقييم".

يقع الأطفال الخجولون في دائرة مفرغة تمنعهم من التواصل مع الأطفال الآخرين

لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في الأوساط الاجتماعية ، فإنهم يتجنبون التفاعل مع الأطفال الآخرين من حولهم.

وبالتالي ، فإنهم يتدربون بشكل أقل على التحدث واللعب مع الأطفال الآخرين، مما يجعل من الصعب عليهم تطوير مهارات اجتماعية بسيطة.