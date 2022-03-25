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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جامعة الدول العربية تكرم الأهلي لإسهاماته في تطوير رياضة المرأة..صور

صدى البلد

حرصت جامعة الدول العربية على تكريم النادي الأهلي في ختام الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، الذي أقيم على مدار اليومين الماضيين تحت رعاية الجامعة.

وجاء تكريم النادي الأهلي من جامعة الدول العربية نظرا لمساهماته الفعالة في الرياضة بشكل عام ورياضة المرأة العربية بشكل خاص، في ظل النجاحات المتعددة التي حققها النادي في رياضة المرأة، من خلال تطوير مفهومها والعمل على انتشارها، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من البطلات سواء في اللعبات الفردية أو الجماعية واللاتي حققن الكثير من البطولات والإنجازات على كافة الأصعدة.

وشارك النادي الأهلي في الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية ممثلا في المهندسة مي عاطف، عضو مجلس الإدارة، التي قامت باستلام درع التكريم الذي أهدته الجامعة العربية للنادي.

وقامت المهندسة مي عاطف بإلقاء كلمة الأهلي أمام الملتقى، وسلطت خلالها الضوء على النجاحات المتعددة التي حققها النادي في الرياضة النسائية على مدار تاريخه، وتقديمه للعديد من البطلات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وحظي الملتقى بمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات، اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة، سواء في مجال الممارسة العالمية أو الأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية بشكل عام، وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.

 

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جامعة الدول العربية النادي الأهلي الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية مي عاطف اللعبات الفردية أو الجماعية

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