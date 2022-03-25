السعودية..رياح وأمطار وانخفاض حرارة على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، استمرار الرياح المثيرة للأتربة مع وجود سحب غائمة، وفرصة لهطول أمطار يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على ثمانية مناطق.

وأشار مركز الأرصاد، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان؛ كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضح مركز الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.