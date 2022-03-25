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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: جامعة القاهرة تولي اهتماما بالغا بملف ذوي القدرات الخاصة

إنهاء الإجراءات
إنهاء الإجراءات التجنيدية وتخفيف الأعباء عن ذوى القدرات

استقبلت جامعة القاهرة، لجنة من إدارة التجنيد متمثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة، لتقديم خدماتها في إنهاء الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة "حركية وبصرية"، في إطار الحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة ذوي القدرات الخاصة.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي القدرات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مؤكدًا ضرورة تكامل جهود كافة الجهات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم، مُشيدًا بالدور الفعال للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن، والمساهمة في تقديم الخدمات العامة والإنسانية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات.

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وأشار محمد الخشت، إلى أن التعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة يهدف إلى التسهيل على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وقتهم وجهودهم في التواصل مع إدارة التجنيد، بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح شهر يناير 2022، مركزًا لخدمات ودعم ذوي القدرات الخاصة بالمدينة الجامعية للطلبة، في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج هؤلاء الطلاب في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب، حيث تحرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة وإنشاء مركز لهم يجمع كل الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجامعة، ويذلل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية في التعليم.

 

 إنهاء الإجراءات التجنيدية وتخفيف الأعباء عن ذوى القدرات
 إنهاء الإجراءات التجنيدية وتخفيف الأعباء عن ذوى القدرات
 إنهاء الإجراءات التجنيدية وتخفيف الأعباء عن ذوى القدرات
 إنهاء الإجراءات التجنيدية وتخفيف الأعباء عن ذوى القدرات
جامعة القاهرة ادارة التجنيد إنهاء الموقف التجنيدي ذوي القدرات الخاصة Jobs Education

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