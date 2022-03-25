وزيرا خارجية الصين والهند يجتمعان في أول زيارة منذ اشتباكات 2020

قالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيجتمع مع نظيره الهندي في نيودلهي، اليوم الجمعة، بعد وصوله إلى المدينة، في زيارة لم يعلن عنها هي الأولى منذ اندلاع اشتباكات على الحدود بين البلدين في 2020 أدت إلى تدهور العلاقات.

وذكر متحدث باسم الوزارة، أن وانج سيجتمع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار قبل الظهر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.





ومن المقرر أن يزور وانغ نيبال في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ولم يعلن أي من الجانبين عن الزيارة قبل وصول وانغ إلى نيودلهي، في وقت متأخر أمس الخميس.

وعرضت وكالة أنباء آسيا الدولية مقطعا مصورا لوانغ وهو يخرج من المطار المدني، وليس المنشأة العسكرية المجاورة حيث يهبط معظم القادة الأجانب.

وأثار وانج حفيظة الحكومة الهندية قبيل زيارته بسبب تصريحات أدلى بها في باكستان هذا الأسبوع، تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وتساند الصين بوجه عام حليفتها باكستان.

وتدهورت العلاقات بين الصين والهند بعد اشتباكات على الحدود في يونيو حزيران 2020، في منطقة لاداخ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

ومن المتوقع، أن يناقش الجانبان التوتر الحدودي وغزو روسيا لأوكرانيا.

وتعتبر كل من الهند والصين روسيا دولة صديقة، وترفضان دعوات الغرب للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.