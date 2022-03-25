شعراوى: تركيب أكثر من 3 ملايين كشاف إنارة موفرة للطاقة بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات حيث تم الإنتهاء من تركيب 3 ملايين و 60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة و الطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير 9,5 مليار جنيه فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الطاقة المستهلكة فى انارة الشوارع .



وأشار اللواء محمود شعراوى ان مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات ، و احكام الامن فى الشارع المصرى و تحقيق وفر فى فاتورة إستهلاك الكهرباء ، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية .



وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة و أكثر كفاءة مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية .



وقال اللواء محمود شعراوى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل و تفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق و غروب الشمس طوال العام فى كل محافظة .



ولفت اللواء محمود شعراوى الى أن محافظات قنا و الشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية و أسيوط هى الاعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 234 ألف كشاف ، و فى الشرقية 219 ألف كشاف ، وفى القاهرة 212.5 ألف كشاف ، وسوهاج 186 ألف كشاف ، والغربية 182 ألف كشاف ، والدقهلية 181 ألف كشاف ، وأسيوط 155 ألف كشاف .



جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء تقوم بالاشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات ، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.

