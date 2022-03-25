عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوى: تركيب أكثر من 3 ملايين كشاف إنارة موفرة للطاقة بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات حيث تم الإنتهاء من تركيب 3 ملايين و 60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة و الطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير 9,5 مليار جنيه  فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الطاقة المستهلكة فى انارة الشوارع .
 
وأشار اللواء محمود شعراوى ان مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات ، و احكام الامن فى الشارع المصرى و تحقيق وفر فى فاتورة إستهلاك الكهرباء ، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية .
 
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة و أكثر كفاءة مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية .
 
وقال اللواء محمود  شعراوى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل و تفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق و غروب الشمس طوال العام فى كل محافظة .
 
ولفت اللواء محمود شعراوى الى أن محافظات قنا و الشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية و أسيوط هى الاعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 234 ألف كشاف ، و فى الشرقية 219 ألف كشاف ، وفى القاهرة 212.5 ألف كشاف ، وسوهاج 186 ألف كشاف ، والغربية 182 ألف كشاف ، والدقهلية 181 ألف كشاف ، وأسيوط 155 ألف كشاف .
 
جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء تقوم بالاشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات ، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.
 

شعراوى كشاف انارة المحافظات وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقنوات الناقلة

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

موضوعات متعلقة

شعراوي يتابع مع محافظ المنوفية مبادرة حياة كريمة وجهود السيطرة على الأسعار

«شعراوي» يبحث مع «أجيال مصر» التعاون في تنفيذ مشروع «قيم وحياة» بقرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن تدمير مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني قرب كييف

بقوة 1341 حصان .. ديوس Vayanne  في إعلان تشويقي جديد.. فيديو وصور

الحاج ضيوف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال وميدو يتحداه

مصر والسنغال.. عقوبة الشغب باستاد القاهرة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

متسول في صورة ذئب.. التفاصيل الكاملة لمقتل مندوب أدوية بـ العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ