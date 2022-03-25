تعرف على حالة الطقس في عمان

أعلنت الأرصاد العمانية حالة الطقس اليوم ، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل بوجـه عام على معظم المحافظات مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصبـاح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وكان قد أكد السلطان العماني هيثم بن طارق أن السلطنة ستسعى لاستغلال عوائد النفط المرتفعة بقدر الإمكان للتخلص من المديونية العامة للدولة وما يزيد على ذلك سيتم صرفه على المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة.

وذكر السلطان العماني في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة الشبيبة أن أسعار النفط والطاقة بدأت ترتفع ووصلت إلى أرقام قياسية ،مضيفا " وبالنسبة لنا كدولة مصدرة للنفط فهو أمر مريح ولكن في نفس الوقت سترتفع أسعار السلع والبضائع غير أن الأسعار منضبطة بالنسبة للسلع الأساسية في سلطنة عمان.

وأضاف : سيتم إنشاء منطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وخلال الأيام القادمة سيقوم عدد من قيادات السلطنة بزيارة المنطقة لتحديد الأراضي التي ستقام عليها.

وأتم : خطط الدولة التنموية تمضي في مساراتها المرسومة وهيكلة المؤسسات كلها تصب في خدمة الوطن والمواطن وأن الحكومة دائمًا وجدت من أجل خدمة مصالح المواطنين.