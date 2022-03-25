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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني رمزي يتوقع تشكيل منتخب مصر امام السنغال

هانى رمزى
هانى رمزى

أكد  هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق وأحد نجوم مصر فى مونديال ٩٠ ، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وباشاك شهير التركي قد يكون أحد الأوراق الرابحة في مباراة السنغال.


وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد : بالنسبة لي أفضل البدء بعمر كمال في مركز الظهير على حساب إمام عاشور الذي لعب نهائي إفريقيا، وتريزيجيه مكان مرموش بسبب عامل الخبرات والتفاهم مع محمد صلاح. 


وقال نجم منتخب مصر السابق: "الننى لاعب مميز للغاية ولا بديل عنه في وسط المنتخب، ويملك شخصية تمكنه من تجاوز كل الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.


وأتم هاني رمزي تصريحاته: "لا أتوقع حدوث مفاجأت في التشكيل، لكن يجب ان نلعب بهدوء ولا نستعجل تسجيل الأهداف، التأهل يحسم من شوطين نلعب الجمعة الشوط الأول، والشوط الثاني هناك في داكار والمفترض أن تمتد حالة التركيز حتى اللقاء الثاني في السنغال".

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