دراما وإذاعة وتليفزيون..تعاون بين المجلس القومي والوطنية للإعلام للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

وقع المجلس القومي للسكان، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أمس الخميس بمقر الهيئة بمبنى الإذاعة والتليفزيون، في إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجرت مراسم التوقيع على البروتوكول بين الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور خالد فتح الله رئيس الإدارة المركزية لمعهد الإذاعة والتليفزيون والمشرف علي مركز المعلومات مفوضاً عن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن للإعلام دوراً كبيراً وهاماً في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة، مؤكداً على أهمية التناول المستمر للمشكلة في البرامج التليفزيونية والإذاعية وكذلك في الأعمال الدرامية والسينمائية لخلق جيل واع بخطورة المشكلة وتأثيرها السلبي والمباشر على بناء الإنسان المصري.

أشاد توفيق بالهيئة الوطنية للإعلام وما تذخر به من خبرات إعلامية كبيرة وما لديها ودورها الهام في رسم وتنفيذ استراتيجية وطنية إعلامية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وقال الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمشرف علي مركز المعلومات، إنه لأول مرة يتم العمل المشترك في مواجهة القضية السكانية بهذا المستوي من التنسيق والفعالية لحشد الجهود والاستفادة من كافة الخبرات التي تمتلكها الهيئة الوطنية للاعلام والجهات المعنية في الدولة للتوعية المستمرة بهذه القضية الهامة حفاظا علي مقدرات التنمية وتحسين مؤشرات جودة الحياة في مصر.



وأضاف د.خالد فتح الله أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وكافة الخبراء والاعلاميون بالهيئة يولون أهمية كبري لهذا الموضوع ودعمه وسوف يتم من خلال هذا التعاون بناء القدرات للإعلاميين في مواجهة القضية السكانية وكذلك انتاج محتوي اعلامي بمعايير عالمية لدعم الخطاب الإعلامي المنشود في هذا المجال بالإضافة الي الإستفادة من جهود الشباب وطلاب الاعلام والمواهب في انتاج محتوي إعلامي يتم اتاحته علي منصات ووسائل التواصل الاجتماعي ودعم الشباب في مجال ريادة الاعمال الإعلامية لبث هذا المحتوي التوعوي بابعاد القضية السكانية.

حضر التوقيع الدكتور عصام عزوز، مستشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، والإعلامي محمد هلال رئيس القناة الثالثة وأحمد طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والإعلامي سعيد نجيب كبير المخرجين.

يتضمن البروتوكول عدد من مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين، مثل إعادة صياغة الخطاب الإعلامي بما يؤكد على المشاركة المجتمعية في التصدي للمشكلة السكانية ونشر ثقافة المباعدة بين الولادات ، وتشكيل لجنة إعلامية سكانية عالية المستوى لإعداد محتوى توعوي حول خطورة الزيادة السكانية وتضمينه في المحتوى المقدم بقنوات التليفزيون المصري والإذاعة والقنوات الخاصة ، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لمحتوى الخطاب ليعكس التغيرات التي تطرأ على الوضع السكاني في مصر ، وبما يتناسب مع الفئات المستهدفة حسب الجوانب الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. والإفادة من البحوث الإعلامية التي تقدم .

يتضمن البروتوكول أيضاً، دور الخطاب الديني في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، لما له من اثر هام في تشكيل وجدان وقيم الأسرة المصرية.

كما يتضمن إعداد دليل شامل للرسائل إعلامية عن المشكلة السكانية تتناسب مع كافة المستويات، وتدريب عدد من الإعلاميين لبناء قدراتهم بهدف الوصول إلى خلق جيل من الإعلاميين المتخصصين في مجال الإعلام السكاني.