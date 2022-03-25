بملابس عصرية.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت شورت قصير للغاية مع قميص أبيض و نسقت معهما بلوفر طويل باللون الأسود.

أنتعلت منة فضالي بوت قصير ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما كشف عن أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها البني القصير المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.