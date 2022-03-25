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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر: مباراة مصر والسنغال ستشهد غزارة تهديفية| خاص

إيتن عامر
إيتن عامر

أكدت النجمة آيتن عامر في تصريح خاص لصدى البلد عن توقعها بفوز منتخب مصر على السنغال في مباراتهما اليوم ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وقال آيتن عامر :" منتخبنا سيفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمباراة ستشهد أهدافا كثيرة ".

أضافت :" محمد صلاح نجم منتخبنا سيسجل هدفا وسيصنع هدفين  خلال المباراة بإذن الله ".


مباراة مصر والسنغال :

يخوض منتخب مصر مواجهة هامة مع السنغال، مساء اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا مصر والسنغال على أرضية استاد القاهرة في ذهاب الجولة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

وستقام مباراة مصر والسنغال في مواجهة الإياب يوم 29 مارس الحالي في استاد ديامنديو بداكار.

ويحاول منتخب مصر أن يحسم تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة تاريخيًا بعدما تأهله أعوام 1934 و1990 والنسخة الماضية 2018.

وسبق أن تواجه منتخب مصر أمام السنغال في نهائي النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتي فاز بها الأسود للمرة الأولى في تاريخهم على حساب الفراعنة بضربات الترجيح.

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