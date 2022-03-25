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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيضات 30%.. افتتاح 3 معارض جديدة للسلع الغذائية في القاهرة

صدى البلد

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح ٣ معارض جديدة اليوم للسلع الغذائية بباب الشعرية والسلام والشرابية ضمن سلسلة معارض "رمضان كريم" التى تقيمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن المعارض تقدم تخفيضات تصل إلى ٣٠% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المعارض الجديدة تأتى ضمن عدة معارض قامت المحافظة بإقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص وتم نشرها فى كافة أحياء العاصمة بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

ولفت محافظ القاهرة  إلى أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة كدار السلام وألف مسكن والوايلى والسلام والقطامية بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات ، كما تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذ جديد لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم . 

وأكد محافظ القاهرة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف أحياء ومناطق العاصمة ، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكد على إلتزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة إحتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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