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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال بـ «يوم المرأة وعيد الأم» في مكتبة مصر العامة بـ مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، الاحتفال بيوم المرأة العالمى وعيد الأم، المنعقد بمكتبة مصر العامة بمرسى علم، حيث تم تكريم عدد من الأمهات من قرى الشيخ الشاذلى وأبو غصون وبرنيس.

وقال عدلي، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الام يأتى كعرفان بالجميل لهن لضربهن أروع الأمثلة فى العطاء والتضحية ومواجهة أعباء الحياة لخلق جيل قادر على خدمة الوطن، مضيفا: أن الأم ذات أهمية كبيرة من الناحية الدينية، لما لها من دور كبير في غرس القيم لدى الأبناء.

وقدم رئيس المدينة الحضور وكل من أدخل السعادة على كل أم والمساهمين في الاحتفال، موجها تحية تقدير وإعزاز لأمهات الشهداء التي قدمن أبنائهن فداء لمصر، مشددا على أن لديها من التضحية ما يدفعها لتقديم المزيد من أبنائها حبا للوطن.
 

مرسى علم مكتبة مصر العامة احتفال المراة مدينة مرسى علم

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