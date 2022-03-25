الكشف على 228 مواطن في قافلة طبية بـ الزعفرانة

أطلق الوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية قافلة طبية يومى ٢٣ و٢٤ مارس ٢٠٢٢ تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ ٩١ حالة بمختلف التخصصات الطبية تم إجراء ٥٠ فحصا معمليا و٢٨ أشعة وسونار وإجراء ٣٤ حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة .

تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

على الجانب الآخر شهد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، الاحتفال بيوم المرأة العالمى وعيد الأم، المنعقد بمكتبة مصر العامة بمرسى علم، حيث تم تكريم عدد من الأمهات من قرى الشيخ الشاذلى وأبوغصون وبرنيس.

وقال عدلى، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الام يأتى كعرفان بالجميل لهن لضربهن أروع الأمثلة فى العطاء والتضحية ومواجهة أعباء الحياة لخلق جيل قادر على خدمة الوطن، مضيفا: أن الأم ذات أهمية كبيرة من الناحية الدينية، لما لها من دور كبير في غرس القيم لدى الأبناء.

وقدم رئيس المدينة الحضور وكل من أدخل السعادة على كل أم والمساهمين في الاحتفال، موجها تحية تقدير وإعزاز لأمهات الشهداء التي قدمن أبنائهن فداء لمصر، مشددا على أن لديها من التضحية ما يدفعها لتقديم المزيد من أبنائها حبا للوطن.