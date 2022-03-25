الكشف على 1300 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقنا

ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الغوصة التابعة لمركز قن ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1292 حالة بواقع " 389 أطفال ، 286 باطنة ، 280 رمد ، 142 فم وأسنان ، 99 نساء وتوليد ، 58 جراحة ، 38 تنظيم أسرة ".



وأضاف محافظ قنا، أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 157 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 86 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .



وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معرباً عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.

وأكد تاوضروس، اهتمام محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا