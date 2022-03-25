نشرة البرلمان| تعديل لرفع الإعفاء الضريبي للموظفين لـ 30 ألف جنيه.. وعقوبة شغب مباراة مصر والسنغال تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
روشتة برلمانية لزيادة إنتاج القمح ونصائح بترشيد الاستهلاك
احذر.. حبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر
9 مستندات للحصول على ترخيص إعلانات الطرق..احذر مضاعفة الرسوم المقررة حال المخالفة
مصر والسنغال.. عقوبة الشغب باستاد القاهرة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
شباب النواب يوجهون رسالة دعم للمنتخب قبل مباراته مع السنغال
9 مبان معفاة.. تعرف على شروط الإعفاء من الضريبة العقارية بالقانون
30 ألف جنيه سنويا.. تعديل مرتقب لرفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين
أمين عام الشيوخ يشارك في ختام اجتماعات جمعية أمناء عموم البرلمانات الوطنية