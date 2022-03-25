هوانم أبو العروسة.. سوسن بدر في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت سوسن برفقة عدد من نجوم مسلسل أبو العروسة وهما نرمين الفقي وصفاء الطوخي ووفاء صادق، معلقةً: "أحلي صحبة عمر..هوانم أبو العروسة".

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلوا معها عبر التعليقات.

يشار إلى أن هناك ثلاثة مسلسلات يجرى عرضها حالياً تشارك فى بطولتها النجمة سوسن بدر، وهى «أبو العروسة 3» و«نقل عام» و«البحث عن عُلا»، حيث تقدم من خلالها شخصيات متنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى تبرز قدرتها على التلون والتنقل بين مختلف الأدوار.

وتكرمت سوسن بدر، من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وكانت عبرت سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة خلال افتتاح دورته السادسة، وذلك بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت: أعتبره من أهم التكريمات فى مشوارى الفنى لأنه صادر عن مهرجان متخصص فى أفلام المرأة وفخورة بهذا التكريم، مشيرة إلى أن التكريم دائما يحملها المسئولية بشكل أكبر، حتى تحافظ على هذا المستوى أمام جمهورها وأمام نفسها قبل كل شىء.

ولفتت إلى أن الفنان لابد أن يطور من نفسه بشكل مستمر حتى ولو لم يحصل على جوائز، كى لا يقف مكانه دون أن يتحرك، لأن التكريم للفنان معناه أنه «اتشاف»، وله جمهور، وتم التأثر بفنه.