أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

حينما نذكر الأم يجب أن نذكر حضنها الدافئ الذي طالما احتضننا؛ لنختبئ بداخله من أى شيء وكل شيء.

فمنذ أيام حل عيد الأم وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالصور وكلمات المحبة والاحتفاء بالأم فهل الأم التي لم تغب لحظة عن فكرها لا تستحق سوى يوم للاحتفاء بها؟

الحقيقة إني لم أستطع كتابة تلك السطور قبل الآن لرثاء الحب الحقيقي الوحيد بحياتي..



فحينما استرد الله عز وجل أمانته، وتوارت أمي خلف التراب، وأدركت انني لن أراها ثانية، تغيرت نظرتي للحياة، تلك الحياة الدافئة الآمنة التي نعمت بها طوال سنين عمري التي قاربت على الأربعين، فكنت أعيث فيها على جهالة، لا أبالي لأحد، ولا يعنيني المستقبل، فوجودها هو الحصن الآمن لكل ما ألاقيه في تلك الحياة.

أتذكر أبو القاسم الشابي حينما قال

الأُمُّ تَلْثُمُ طِفْلَها وتَضُمُّهُ

حرمٌ سَمَاويُّ الجمالِ مُقَدَّسُ

تَتَألَّهُ الأَفكارُ وهي جِوارَهُ

وتَعودُ طاهرةً هناكَ الأَنفُسُ

حَرَمُ الحَيَاةِ بِطُهْرِها وحَنَانِها

هل فوقَهُ حَرَمٌ أَجلُّ وأَقدسُ

بوركتَ يا حَرَمَ الأُمومَةِ والصِّبا

كم فيكَ تكتملُ الحَيَاةُ وتَقْدُسُ

كانت أمي هى الحياة بالنسبة لي فكانت الصديقة والحبيبة، لم تدخر وسعًا في سعادتنا أنا واخوتي فلم يكن هناك أحن منها علينا..



لذا لا تختزلوا الأم في يوم واحد، فكل يوم تعيشوه معها يستحق الاحتفاء بها، وإن توفاها الله فلم يفت الأوان أبدا لرد الجميل بدعوة صادقة وصدقة جارية..



لا يعوض الأم أى شخص في الدنيا فلا تجعل الدنيا تلهيك عن دفاها حتى لا تندم..