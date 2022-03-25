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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بمستشفى المحلة بالغربية يجري عملية استئصال تسوس عظمى بفك مسنة

فريق طبي بمستشفي
فريق طبي بمستشفي المحلة العام يجري عملية استئصال

أجرى فريق طبي في محافظة الغربية بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى المحلة العامة، عملية جراحية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر ٦٢ عام وكانت تعانى من تسوس عظمى مزمن بعظام الفك العلوى، فى مدة ٤ ساعات.

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كما حضرت المريضة إلى المستشفى وحالتها الصحية سيئة، وعقب اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابتها بالتسوس المزمن بالفك العلوى، ما أدى إلى تأكل عظام الفك.

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كما تم عمل استئصال جزئى لعظام الفك العلوى وعمل رقعة الجيب الأنفى باستخدام نسيج دهنى من الخد، وذلك تحت تأثير بنج كلى عن طريق أنبوبة حجرية، باستخدام منظار الألياف الضوئية المرن من الأنف.

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وشارك فى أجراء العملية الجراحية كلا من دكتور فؤاد السقعان اخصائى جراحة الوجه والفكين، ودكتور محمد البحيرة اخصائى جراحة الوجه والفكين، دكتور هانى رشدى استشارى التخدير بمستشفى المحلة العام .

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الغربية محافظ الغربية عملية جراحية فريق طبي مستشفى المحلة العام المريض

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