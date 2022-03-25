لأول مرة.. ملكة بريطانيا على غلاف «فوج» بعد 70 عاما من الحكم

سوف تظهر الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على غلاف مجلة «فوج» البريطانية للمرة الأولى في عدد خاص احتفالاً باليوبيل البلاتيني.

وحسب صحيفة «ميترو» البريطانية، سوف يستعرض عدد أبريل المقبل حياة الملكة البالغة من العمر95 عاماً، والتي يقال إنها تستخدم الآن كرسياً متحركاً، في السنوات الأولى من حكمها وهي ترتدي تاجاً وقلادة.



وفي التكريم الخاص، سوف تعيد المجلة النظر في علاقتها الفريدة مع العائلة المالكة خلال سنواتها التاريخية السبعين على العرش.



وهذا من بين الكثير من الاحتفالات الجارية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة، مع تنظيم مسابقة في الخامس من يونيو وهو اليوم الأخير من عطلة الاحتفال باليوبيل البلاتيني.



وكانت الملكة قد ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة «فوج» عام 1927 وهي في عامها الأول عندما تم تصويرها على ركبة والدتها.

وقد نشرت المجلة الكثير من الصور لملكة البلاد على مر السنين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها على الغلاف.



وكما تشارك أنيا تايلور جوي، ممثلة مسلسل «مناورة الملكة» أو «كوينز جامبيت»، الظهور في الغلاف المزدوج من المجلة، وهي ترتدي نسخة مطابقة من «إكليل الدولة» الخاص بالملك جورج الرابع، وذلك في لحظة ارتدائها للملابس الملكية.



وقالت في أثناء حديثها مع المجلة إنها غارقة في الاهتمام بعد أن اشتهرت بوصول مسلسل «نتفليكس» الشهير الذي لعبت بطولته إلى المقدمة، من ثم فرّت إلى منزل صديقتها عارضة الأزياء إيفي جيتي للابتعاد عن ملاحقات وسائل الإعلام.