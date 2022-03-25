سهير جودة: كل واحد يجهز دعواته لمنتخب مصر

أعربت الإعلامية سهير جودة، عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته أمام السنغال، والمقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة، فى ذهاب الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقالت جودة، خلال برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، إنه حتى موعد بدء مباراة منتخبنا لا صوت يخفق في القلب إلا صوت مصر، ولا انتماءات إلا للمنتخب الوطني وكلنا على قلب رجل واحد.

وتابعت الإعلامية سهير جودة، أن الجمهور هو اللاعب الرئيسي والداعم للاعبي المنتخب الوطني، والمنتخب هو بطل الموقف حاليا، والكل نفسه يفرح بتحقيق الحلم ووصول مصر إلى كأس العالم، كل واحد يجهز دعواته لمنتخبنا المصري.