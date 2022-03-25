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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحول مطعم شهير في أوكرانيا لـ قاعة لتوزيع الطعام والمساعدات على اللاجئين

أوكرانيا
أوكرانيا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تحول مطعم شهير في أوديسا إلى قاعة لتوزيع الطعام والمساعدات على اللاجئين .

"أوديسا فود ماركت": هذه القاعة الشهيرة التي كانت تقدم مجموعة واسعة ومتنوّعة من المأكولات العالمية في أوديسا تلك المدينة الساحلية الواقعة على ضفاف البحر الأسود في جنوب غربي أوكرانيا.

هذه القاعة التي كانت في السابق مسرحا، تحولت بين ليلة وضحاها إلى مركز إنساني يوفر الطعام والمساعدات للاجئين الفارين من القصف الروسي بحثا عن مكان آمن.

حال سلسلة المطاعم الموجودة في الحي التاريخي كحال الملايين من الناس الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب جراء القصف الروسي لبلادهم.
 

​أوكرانيا​ و​روسيا مساعدات الطعام أوكرانيا اللاجئين البحر الأسود

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